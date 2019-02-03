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Общество

Правила безопасности на зимней рыбалке призывают соблюдать псковичей спасатели

ГУ МЧС России по Псковской области призывает псковичей не выходить на лёд водоёмов в тёмное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, не следует отпускать детей на лёд на рыбалку, катание на лыжах, коньках без сопровождения взрослых.

Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. «Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток», - отметили в МЧС.

Следует тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и тёплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому от распития спиртных напитков стоит воздержаться. Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.

Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, а также в местах сброса вод промышленных предприятий.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наименее надежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

«Несите рыболовный ящик на одном плече, чтобы в случае необходимости его можно было легко скинуть. Неплохо обзавестись пешней. Она поможет прощупать лёд, а в случае неприятностей её можно положить поперек пролома полыньи», - добавили в управлении.

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