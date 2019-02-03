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Общество

Умер рэпер Децл

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет. Информация о смерти Децла появилась в официальном сообществе его фанатов в социальной сети «ВКонтакте».

Кирилл Толмацкий (Децл)

По предварительным данным, Децл умер в ночь на 3 февраля от остановки сердца.

Кирилл Толмацкий родился в Москве 22 июля 1983 года. Альбом «Кто? ты», вышедший в 2000 году, стал дебютом рэпера. Этот альбом до сих пор входит в число самых продаваемых в России с тиражом более миллиона экземпляров.

Самыми популярными композициями Децла стали «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь». Децл был крайне популярен в начале 2000-х годов. Его композиции транслировались по всем радиостанциям и музыкальным каналам.

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