«Хотела помогать людям»: выпускница медколледжа вернулась работать в родные Новосокольники

23:30, 17 сентября 2026, ПАИ

Новая медицинская сестра Анастасия Романова приступила к работе в Новосокольническом филиале Невельской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Анастасия Романова родилась и выросла в Новосокольниках. Как отметили в министерстве, решение стать медицинским работником было для неё осознанным и очень личным: её всегда вдохновляло искреннее желание помогать людям.

В 2023 году она поступила в Великолукский медицинский колледж, а этим летом получила диплом по специальности «сестринское дело».

С сентября 2026 года Анастасия Романова работает в Новосокольническом филиале: её приняли на должность медицинской сестры процедурной терапевтического отделения.

Ранее новый фельдшер приступил к работе на Псковской станции скорой медицинской помощи.