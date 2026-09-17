«Хотела помогать людям»: выпускница медколледжа вернулась работать в родные Новосокольники
Новая медицинская сестра Анастасия Романова приступила к работе в Новосокольническом филиале Невельской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.
Анастасия Романова родилась и выросла в Новосокольниках. Как отметили в министерстве, решение стать медицинским работником было для неё осознанным и очень личным: её всегда вдохновляло искреннее желание помогать людям.
В 2023 году она поступила в Великолукский медицинский колледж, а этим летом получила диплом по специальности «сестринское дело».
С сентября 2026 года Анастасия Романова работает в Новосокольническом филиале: её приняли на должность медицинской сестры процедурной терапевтического отделения.
Ранее новый фельдшер приступил к работе на Псковской станции скорой медицинской помощи.
«Хотела помогать людям»: выпускница медколледжа вернулась работать в родные Новосокольники
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