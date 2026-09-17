Биолог развеяла миф о кактусах, защищающих от излучения компьютера

23:47, 17 сентября 2026, ПАИ

Кактусы не поглощают вредное излучение компьютера, поэтому ставить их рядом с техникой ради защиты бессмысленно. Об этом пишет news.ru со ссылкой на преподавателя кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолога Марину Татаренко.

«Откуда-то взялось убеждение, что кактусы нужно держать около компьютера: якобы они поглощают вредное излучение. Это неправда», – сказала она.

По словам Марины Татаренко, кактусы не стоит сажать, если комната выходит на север и в ней мало света. При этом все суккуленты не требуют частого полива и способны выдерживать прямые солнечные лучи, отметила биолог.

Эксперт также предупредила: если зимой кактусам будет жарко от батареи, они начнут болеть, вытянутся и не зацветут весной.