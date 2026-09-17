Дни открытых дверей прошли в СИЗО-2 и ИК-3 для родственников осуждённых в Псковской области

23:21, 17 сентября 2026, ПАИ

В следственном изоляторе № 2 (Великие Луки) и исправительной колонии № 3 (Идрица) УФСИН России по Псковской области прошли дни открытых дверей для родственников осуждённых. Мероприятия позволили близким увидеть, в каких условиях отбывают наказание их родные, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Перед началом визита для гостей был проведён инструктаж по мерам безопасности и правилам поведения на территории режимных объектов. Затем родственники в сопровождении сотрудников учреждений совершили обход территорий, посетили жилые отряды и ознакомились с бытовыми условиями, в которых проживают осуждённые.

Родственники смогли воочию убедиться, как организован быт их близких, задать интересующие вопросы сотрудникам и получить необходимые разъяснения. Завершились мероприятия тёплыми объятиями и душевными разговорами за чашкой чая.

Отметим, проведение дней открытых дверей в пенитенциарных учреждениях – важная часть воспитательной работы. Такие мероприятия помогают поддерживать и укреплять социально полезные связи осуждённых с семьями, что положительно сказывается на их исправлении и стимулирует законопослушное поведение.

Ранее сообщалось, что порядок составления индивидуальной программы пробации объяснили осуждённым в Пскове.