Картель на 8,7 млрд: ФАС заинтересовалась ремонтом дорог в четырёх регионах

23:59, 17 сентября 2026, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о картельном сговоре на рынке ремонта и содержания федеральных дорог. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, по предварительной оценке ведомства, составляет 8 745 844 818 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Закупочные процедуры проходили в Краснодарском крае, Тульской, Владимирской и Московской областях. Дело возбуждено в отношении ОАО «ДЭП № 12», АО «ДЭП № 19», ООО «Битумикс», ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «ВиаСтрой», ООО «ДорМеханизация», ООО «ДорЭнергоСтрой» и ООО «ДорСервис».

Компании подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах. Признаки сговора служба выявила в том числе с помощью ГИС «Антикартель».

По данным ФАС, действия компаний привели к заключению контрактов с минимальным снижением цены. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.