Инновационный экспресс-метод экологического мониторинга рек и озёр разработали псковские учёные
Команда ПсковГУ разработала инновационный экспресс-метод экологического мониторинга рек и озёр: следить за их состоянием можно с помощью дрона. Специальный прибор, который устанавливается на летательный аппарат, способен измерять активность микроводорослей с высоты 50 сантиметров, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Если вовремя заметить негативные изменения, можно предотвратить заражение водоёма. Благодаря тому что скрининг проводит техника, а не люди, можно контролировать большие акватории. Своё изобретение учёные представили на конкурсе проектов в рамках программы «От идеи к продукту», который проводит Центр технологического лидерства в партнёрстве с Минобрнауки России, Минсельхозом России и Газпромбанком.
Первый этап конкурса собрал более тысячи заявок со всей России. Из них выбрали 200 лучших, в том числе разработку псковских специалистов. Впереди у проекта ПсковГУ борьба за попадание в топ-15 участников и возможность получить финансирование на реализацию. Над проектом работают доцент ПИШ Павел Мальцев, старший преподаватель ПИШ Максим Иванов, сотрудник кафедры общей биологии и биомедицины ИМЭБ Вероника Редина. Ведёт команду руководитель научно-исследовательского центра химико-биологических и медицинских исследований ПсковГУ Тарас Антал.
Ранее сообщалось, что студенты ПсковГУ стали участниками Всероссийского медиафорума «Точка сбора. Россия».
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Инновационный экспресс-метод экологического мониторинга рек и озёр разработали псковские учёные
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