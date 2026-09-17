Инновационный экспресс-метод экологического мониторинга рек и озёр разработали псковские учёные

21:40, 17 сентября 2026, ПАИ

Команда ПсковГУ разработала инновационный экспресс-метод экологического мониторинга рек и озёр: следить за их состоянием можно с помощью дрона. Специальный прибор, который устанавливается на летательный аппарат, способен измерять активность микроводорослей с высоты 50 сантиметров, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Если вовремя заметить негативные изменения, можно предотвратить заражение водоёма. Благодаря тому что скрининг проводит техника, а не люди, можно контролировать большие акватории. Своё изобретение учёные представили на конкурсе проектов в рамках программы «От идеи к продукту», который проводит Центр технологического лидерства в партнёрстве с Минобрнауки России, Минсельхозом России и Газпромбанком.

Первый этап конкурса собрал более тысячи заявок со всей России. Из них выбрали 200 лучших, в том числе разработку псковских специалистов. Впереди у проекта ПсковГУ борьба за попадание в топ-15 участников и возможность получить финансирование на реализацию. Над проектом работают доцент ПИШ Павел Мальцев, старший преподаватель ПИШ Максим Иванов, сотрудник кафедры общей биологии и биомедицины ИМЭБ Вероника Редина. Ведёт команду руководитель научно-исследовательского центра химико-биологических и медицинских исследований ПсковГУ Тарас Антал.

Ранее сообщалось, что студенты ПсковГУ стали участниками Всероссийского медиафорума «Точка сбора. Россия».