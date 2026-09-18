В Себежском округе завершён капремонт дороги по нацпроекту

00:03, 18 сентября 2026, ПАИ

В Себежском муниципальном округе завершён капитальный ремонт километрового отрезка автодороги Идрица – Лопатово. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в MAX.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX









На обновлённом участке, проходящем через деревню Жеглово, гравийное покрытие полностью заменили на асфальтобетон. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, здесь обустроили тротуары, установили линию наружного освещения, новые автобусные остановки и дорожные знаки, нанесли разметку.

Обновление трассы ведётся системно: в прошлом году подрядчик уже привёл в порядок 2,6 километра дороги в деревнях Сутоки и Лопатово. Дороги в границах населённых пунктов Себежского муниципального округа становятся более комфортными и безопасными для передвижения как пешеходов, так и автомобилей – и это один из приоритетов Народной программы «Единой России».

Ранее сообщалось, что улица Завеличенская свяжет Балтийскую с дорогой Псков – Родина.