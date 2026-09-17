Газификация, ремонт сетей и соцобъектов: Александр Козловский с рабочим визитом посетил Новоржевский округ

22:26, 17 сентября 2026, ПАИ

Новоржевский муниципальный округ посетил депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. Вместе с главой округа Любовью Трифоновой он встретился с жителями, а также с коллективами районного Дома культуры и кабельного завода. Центральной темой обсуждения стала газификация территории, сообщил Александр Козловский в своём канале в MAX.

Жители округа по-прежнему ждут возможности подключения к газу. Реализация этого направления напрямую связана со строительством газовой котельной: проект уже подготовлен, сейчас идёт проработка вопроса финансирования.

Отдельное внимание уделили аварийному состоянию водопроводных сетей на улице Германа в Новоржеве. На участке расположены семь многоквартирных домов, школа и детский сад, а из‑за изношенности коммуникаций здесь регулярно происходят прорывы. Муниципалитет ранее подготовил проект ремонта, однако заявка на финансирование не была одобрена. Сейчас рассматриваются альтернативные варианты решения проблемы – в частности, возможность разбить работы на несколько этапов и задействовать разные программы поддержки. В перспективе часть мероприятий можно реализовать с привлечением средств с помощью механизма ТОС.

Также в ходе поездки обозначена потребность в капитальном ремонте Новоржевской средней школы и детского сада на её базе. Муниципалитет за свой счёт подготовил проектно‑сметную документацию, заявки уже направлены.

В числе объектов, требующих капремонта, остаётся и районный Дом культуры – здание 1965 года постройки. Несмотря на возраст, оно по‑прежнему служит одним из ключевых центров общественной и культурной жизни округа, в нём также располагается районная библиотека.

На встрече с коллективом кабельного завода, который стабильно работает и обеспечивает жителей рабочими местами, обсудили в том числе вопросы доступности медицинской помощи и работы службы скорой помощи. Представители предприятия активно участвуют в жизни округа, поэтому их предложения об улучшении социальной инфраструктуры были детально рассмотрены.

Для каждого из поднятых на встречах вопросов сейчас ведётся проработка возможных решений, подчеркнул Александр Козловский.

Ранее сообщалось, что сенатор от Псковской области Наталья Мельникова и Александр Козловский встретились с активом Союза пенсионеров.