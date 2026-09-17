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Общество

В муниципалитетах Псковской области наводят порядок с вывесками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о промежуточных результатах работы по внедрению единого дизайн‑кода вывесок и информационных конструкций в городах и посёлках региона. О текущей ситуации главе области доложили начальник управления муниципального развития Елена Тимашова и главный архитектор области Евгений Шапкин.

«Работа системно ведётся на территории всей области, но требует постоянного контроля. В поездках по округам вижу, что ситуация заметно улучшилась: в большинстве муниципалитетов визуального шума нет», – сообщил глава региона в своём канале в MAX.

По данным профильных ведомств, положительные сдвиги зафиксированы в ряде районов. Вывески и информационные конструкции приведены в надлежащее состояние в Великолукском, Красногородском, Куньинском, Невельском, Новосокольническом, Плюсском и Усвятском районах. Оперативно устранены недочёты в Бежаницком, Локнянском, Островском, Палкинском и Порховском районах – все спорные моменты там уже решены. Вместе с тем в Дновском, Себежском, Пустошкинском и Пушкиногорском районах остаётся значительное количество вывесок, не соответствующих дизайн‑коду.

Особое внимание губернатор обратил на ситуацию в Великих Луках: «В Великих Луках особое внимание нужно уделить информационным баннерам: администрации города рекомендовано проверять их состояние еженедельно».

Для дальнейшей координации работы Михаил Ведерников дал ряд поручений: провести контрольный срез, чтобы чётко зафиксировать лучшие и отстающие муниципалитеты, а также организовать практический семинар‑совещание для глав и специалистов на тему дизайн‑кода.

Внедрение дизайн-кода началось с Пскова, а затем после получения первого опыта продолжилось и в других муниципалитетах региона.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. 17 сентября исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.

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