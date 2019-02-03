В торжественном шествии в ознаменование 75-й годовщины освобождения Гдова поучаствуют военнослужащие ЗВО

12:31, 03 февраля 2019, ПАИ

Военнослужащие Западного военного округа примут участие в торжественном шествии в ознаменование 75-й годовщины освобождения Гдова. Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, торжественное шествие с участием ветеранов военной службы, военнослужащих ЗВО, представителей других силовых ведомств и общественных организаций, воспитанников «Юнармии» состоится 4 февраля.

Кроме того, в ходе статичной выставки вооружения и боевой техники жители и гости Гдова смогут увидеть реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки ЗУ-23, 120-мм минометы, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», а также стрелковое оружие военнослужащих спецназа, экспозицию военных медиков и подразделений материально-технического обеспечения. Состоятся показательные выступления подразделений специального назначения с демонстрацией приёмов армейского рукопашного боя.

Гдов является одним из древнейших русских городов, первое упоминание о котором относится к 1322 году. В июле 1941 года был захвачен немецко-фашистскими войсками, последовательно осуществлявшими в ходе оккупации уничтожение местного населения и его вывоз на принудительные работы, разрушение ценных памятников русской архитектуры, объектов промышленности и социальной инфраструктуры. Освобождён советскими войсками 4 февраля 1944 года.