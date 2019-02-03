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Общество

День открытых дверей прошёл в псковском филиале Академии ФСИН

3 февраля в псковском филиале Академии ФСИН России прошёл день открытых дверей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, старшеклассников, прибывших из различных регионов, приветствовали руководство Псковского филиала академии, представители УФСИН России по Псковской области и ВВК-2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России.

Будущие абитуриенты и их родители узнали об истории создания образовательной организации, службе в уголовно-исполнительной системе, специальности «Правоохранительная деятельность» и направлении подготовки «Юриспруденция» по набору в 2019 году, особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

Все желающие смогли ознакомиться с материально-технической базой образовательной организации, увидеть показательное выступление курсантов по применению приемов рукопашного боя. На территории филиала работала выставка оружия, специальных средств и криминалистической техники.

Гостям раздали информационные буклеты «Абитуриент-2019» и показали видеофильм о Псковском филиале академии. О текущих событиях в вузе, имеющих общественную значимость, участники дня открытых дверей узнали из радионовостей, которые транслировались в эфире образовательной организации.

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