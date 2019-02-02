Семь человек погибли в результате ДТП с автобусом под Калугой

13:56, 03 февраля 2019, ПАИ

Семь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате ДТП с автобусом под Калугой, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МВД по Калужской области.

Всего в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. В медицинских службах региона сообщили, что травмы и ушибы получили все находившиеся в автобусе.

На данный момент движение автотранспорта на месте ДТП в Калужской области восстанавливается, автобус, опрокинувшийся в кювет, убран с места аварии.

Напомним, ДТП произошло на 37-м километре автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Автобус, перевозивший детей на соревнования в Калугу, опрокинулся в кювет. Водитель дает показания полиции. По предварительной информации, он не справился с управлением из-за заноса на дороге.