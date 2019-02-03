Посреднические услуги при оформлении и получении паспорта являются незаконными – псковское УМВД

14:14, 03 февраля 2019, ПАИ

Управление по вопросам миграции УМВД по Псковской области сообщает, что в настоящее время отмечены случаи предложения гражданам посреднических услуг при оформлении и получении паспорта со стороны коммерческих организаций и физических лиц. Данный вид деятельности является незаконным и несет в себе коррупционную составляющую. Поэтому в Управлении просят граждан незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В Управлении также напомнили, что каждый гражданин РФ должен помнить, что при достижении им 20 лет, а затем 45 лет - необходимо подать документы на замену паспорта. «Со следующего дня после того, как вы отпраздновали свое двадцати- или сорокапятилетие, у вас есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта. При подаче документов с нарушением установленного законодательством срока гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ», - отметили в полиции.

Для удобства населения осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Значительно упрощает данный процесс то, что в назначенный день посетителю после представления в подразделение по вопросам миграции всех необходимых документов паспорт оформляется не более, чем за полтора часа.