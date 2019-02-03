Хосписы появятся в российских тюрьмах

14:43, 03 февраля 2019, ПАИ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обустроит в тюремных больницах палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора ведомства Валерия Максименко.

«Сейчас планируем очень важное новшество. Директор службы Геннадий Корниенко отдал распоряжение организовать в медико-санитарных частях колоний и СИЗО паллиативные палаты для тяжелых больных, которые ждут решения суда об освобождении от наказания по состоянию здоровья», - сказал Валерий Максименко.

Он отметил, что тема содержания тяжелобольных заключенных «для ФСИН более чем актуальная». «Когда врачи констатируют неизлечимую болезнь у осужденного и неблагоприятный прогноз, что означает вероятную смерть, мы, в соответствии с постановлением правительства, готовим его к освобождению - направляем документы в суд», - сказал Валерий Максименко.

Однако, по его словам, «зачастую, пока проходит вся эта процедура, человек умирает». «Так, в прошлом году у нас умерло 732 таких заключенных, не дождавшихся судебного решения об освобождении. Надо понимать, насколько тяжелыми были их последние часы, и как морально тяжело было видеть их агонию сокамерникам», - сказал замглавы ФСИН.

Он отметил, что ухаживать за больными узниками будут на платной основе другие осужденные, медработники, отбор которых уже начали региональные управления ведомства.

По данным ФСИН, в прошлом году суды, рассмотрев 4 тысячи 202 ходатайства об освобождении, удовлетворили 2 тысячи 438. «А в 2017 году таких документов мы направили 4 тысячи 191. Было освобождено 2 тысячи 341 человек», - сказал Валерий Максименко.