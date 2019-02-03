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День эстонского образования проходит в Пскове

3 февраля в Пскове проходит ставший традиционным День эстонского образования, в ходе которого ученики старших классов школ и студенты города получили возможность пообщаться с представителями университетов Таллина и Тарту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В конференц-залах гостиницы «Двор Подзноева» (улица Некрасова, 1б) проходят презентации представителей образовательных учреждений Эстонии: Тартуского университета и Нарвского колледжа ТУ, Эстонского университета естественных наук, Таллинского технического университета (TalTech),Эстонского университета предпринимательства Майнор, Таллинского университета, Эстонской академии искусств.

Кроме этого, все желающие смогли проверить свой уровень владения английским языком, пройдя тест Таллинского технического университета или Таллинского университета. Среди всех посетителей выставки будут разыграны разные призы от университетов. Главный приз - бесплатный курс английского в Таллинской летней школе.

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