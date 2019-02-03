Правильно эксплуатировать газовые котлы призывает псковичей МЧС

15:28, 03 февраля 2019, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области призывает псковичей правильно эксплуатировать газовые котлы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, любое газовое оборудование необходимо приобретать только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Соответственно, только специалисты должны заниматься установкой, ремонтом, обслуживанием таких устройств. При продаже газовые аппараты должны быть снабжены инструкцией по эксплуатации. Также необходимо ежегодно организовывать их проверку.

В региональном ведомстве подчеркнули, что не допускается вносить любые изменения в конструкцию котла. «При использовании оборудования с естественным притоком кислорода нельзя закрывать либо уменьшать сечение отверстий в окнах и стенах, предназначенных для приточно-вытяжной вентиляции. Если в помещении смонтированы герметичные окна, то необходимо обеспечить альтернативное поступление воздуха для поддержания горения топлива. Также недопустимо использовать и хранить вблизи от котла легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, растворители, красители)», - отметили в МЧС.

В ведомстве отметили, что категорически запрещается повышать температуру теплоносителя в котельной установке свыше 90°С; повышать давление в котле более чем в 2кг/см²; производить розжиг горелки без проверки количества воды в отопительной системе, наполнять перегретый котел водой; эксплуатировать оборудование продолжительное время в режиме образования в топке конденсата; присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; использовать агрегат с неисправным дымоходом; применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только мыльная эмульсия); оставлять на длительное время работающий агрегат без присмотра; допускать к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо немедленно прекратить использование прибором; перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе; организовать охрану загазованного места; проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение; обеспечить проветривание помещения; вывести людей из загазованной зоны; вызвать аварийную газовую службу по телефону «04».

Рекомендуется также использовать меры пассивной безопасности, а именно оснастить все бытовое газовое оборудование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки.