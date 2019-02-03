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Общество

Названа самая подверженная ожирению группа жителей России

Чаще всего ожирением в России страдают лица старше 55 лет, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

По словам главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, больше всего ожирением страдают люди в указанной категории из-за того, что их физическая активность с возрастом снижается, а пищевые привычки остаются прежними.

«Люди привыкли есть на 3 тысячи килокалорий, а тратят, например, 2,5 тысяч килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем её», — уточнил он.

Эксперт добавил, что ожирение в последние годы «помолодело». Он также заявил о необходимости с детства объяснять человеку значимость соблюдения закона соответствия энергетической ценности рациона и энерготрат организма.

По сведениям министерства, в 2017 году уровень заболеваемости ожирением в стране вновь достиг максимальных значений и составил 2 млн человек. Годом ранее этим недугом страдали почти 1,4 млн россиян.

Рост подобных диагнозов в Минздраве объяснили усовершенствованной диагностикой и отсутствием системного образования в сфере правильного питания.

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