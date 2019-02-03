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Общество

Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 4 февраля

4 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе в течение суток составит от -2 до +3 градусов.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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