Можно ли использовать ИИ на работе, объяснил юрист

10:22, 10 августа 2026, ПАИ

Использовать искусственный интеллект при выполнении работы можно в том случае, если это не противоречит внутренним правилам компании и при этом не разглашается коммерческая тайна. Об этом РИА Новости рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев.

Эксперт подчеркнул, что Трудовой кодекс не содержит нормы, которая запрещала бы работнику пользоваться нейросетью при выполнении задач. Но компания может прописать в должностной инструкции, правилах распорядка или трудовом договоре, где и как разрешено обращаться к искусственному интеллекту, а где это исключено. Нарушение такого рода ведёт к дисциплинарному взысканию.

Юрист также напомнил, что 26 июля был подписан федеральный закон № 243-ФЗ о поддержке развития технологий ИИ, который вступит в силу с 1 сентября. Правила маркировки сгенерированного контента заработают с 1 марта 2027 года.