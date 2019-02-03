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Общество

Красить сушилки для обуви будут осужденные великолукской исправительной колонии

Отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) заключил соглашение с компанией ООО «Тэн», в рамках которого будет осуществляться покраска сушилок для обуви методом порошкового трибостатического напыления.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по региону, в 2019 году планируется покрасить более 6 тысяч единиц продукции для заказчика на общую сумму 12 млн рублей.

На сегодняшний день, первая готовая партия изделий, в количестве 100 штук, отправлена компании.

В производственной деятельности задействованы двое осужденных, заработная плата которых выплачивается в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

Отметим, что покраска металлоизделия происходит в три этапа: подготовка металла к полимерной покраске, нанесение слоя полимерной краски на поверхность металла, а на третьем этапе происходит оплавление покрытия и полимеризации в печи.

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