Способы раннего обнаружения возгорания разъяснили специалисты жителям Острова

17:33, 03 февраля 2019, ПАИ

3 февраля личный состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провёл в Острове рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда специалисты провели беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировали 18 человек. Они также распространили более 30 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту, и действиям при обнаружении пожара.

Кроме того, гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, порядок сообщения о пожаре и разъяснили способы раннего обнаружения возгорания при помощи пожарных извещателей.