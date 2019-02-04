Проверять закрома советует сегодня народный календарь

09:13, 04 февраля 2019, ПАИ

4 февраля отмечаются именины Тимофея — в память о святом Тимофее, ученике апостола Павла и первом епископе Эфеса, сообщает calend.ru.

По преданию, в 80 году он принял мученическую смерть от рук язычников. В IV веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь. Свое народное прозвище Тимофей-полузимник получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», - говорили раньше). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоит. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди – Тимофея дожди». С ними было связано и несколько примет: если в мороз «запотевают» стекла — это к потеплению; если по стеклу бегут узоры — холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце — значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

Пасечники в этот день наблюдали за пчелами — точнее, прислушивались к звукам из омшаника. Если насекомые жужжали еле слышно — это значило, все идет хорошо; если же гудение было беспокойным — что-то с пчелиной семьей не в порядке. В этот день, как и в другие дни-«полузимники», проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее — хлеб по сусекам мелеет».

Девушки-рукодельницы в этот день веселились — катались с горок на донцах, на которых пряли лен и шерсть. При этом смотрели: кто дальше прокатится — у той в хозяйстве и лен уродится.