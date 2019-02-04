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Общество

Уменьшенные дорожные знаки хотят установить в России

Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей России после успешного эксперимента в пяти регионах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ГИБДД, которая поддержала инициативу правительства Москвы.

Теперь минимально допустимый размер знаков понижен до 40x40 сантиметров, а в отдельных случаях - до 35x35, почти вдвое меньше прежнего стандарта.

Эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года, задуман в интересах пешеходов и не вызвал массовых протестов водителей.

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что замена дорожных знаков делается для улучшения внешнего облика улиц.

За два года, прошедших со старта эксперимента, знаки установлены более чем на 140 улицах, в 2019 году они появятся еще как минимум на 37, отметили в ЦОДД.

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