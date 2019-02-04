4 года тюрьмы грозит великолучанину за ограбление АЗС

09:28, 04 февраля 2019, ПАИ

Лишение свободы на срок до 4 лет грозит 35-летнему жителю Великих Лук за открытое хищение дизельного топлива, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 6 декабря 2018 года в 22:00 мужчина приехал на автозаправочный комплекс АО «РН-Тверь», расположенный на 515-м километре автодороги М-9 «Балтия» в деревне Максимово Новосокольнического района, где припарковался возле топливно-раздаточной колонки, и попросил сотрудника АЗК включить ему подачу дизельного топлива для заправки автомобиля до полного бака, не собираясь при этом оплатить услугу.

Великолучанин наполнил из распределительной колонки находящиеся в салоне автомобиля канистры дизельным топливом в количестве 250 литров на сумму 11 тыс. 384 рубля, но не расплатился и уехал.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд.