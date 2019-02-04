Переносное устройство по очистке крови разрабатывается в России

11:12, 04 февраля 2019, ПАИ

Портативный аппарат для диализа (очистки крови) создают в России. С помощью этого устройства очищение крови можно будет делать вне стен больницы, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что разработка специалистов Московского института электротехники (МИЭТ) и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова представляет собой рюкзак с трубками, соединенными с герметично установленным на животе пациента катетером.

Ученые ожидают, что изобретение облегчит жизнь больным с почечной недостаточностью. В настоящее время единственный способ очистить кровь без почки — диализ.

Для этого пациентам приходится посещать специальные медицинские центры минимум три раза в неделю. При этом сама процедура длится около четырех часов — именно на такое время хватает раствора, удаляющего токсины из организма.

Новая разработка позволит увеличить срок действия раствора до 24 и более часов, что сведет к минимуму риски появления перитонита, вызываемого частой заменой очищающей жидкости.

Кроме того, устройство позволит пациентам реже посещать медучреждения и вести привычный образ жизни, поскольку сведения об их состоянии будут передаваться врачу дистанционно.

По словам создателей, работа над изобретением займет от трех до пяти лет. Минимальная стоимость аппарата составит 100 тысяч рублей.