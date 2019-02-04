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Общество

Два человека погибли на дорогах Псковской области на минувших выходных

2 февраля в 22:30 на 40-м километре автодороги Великие Луки - Невель в Невельском районе 28-летний водитель Honda Civic не справился с управлением из-за чего его автомобиль съехал в кювет и наехал на дерево. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии водитель погиб на месте ДТП.

3 февраля в 16:40 на 278-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Псковском районе 47-летний водитель Mercedes-Benz ML 320 на прямом участке  выехал на полосу встречного движения, где его автомобиль столкнулся с движущимся во встречном направлении ВАЗ-21114 под управлением 72-летнего мужчины. В итоге 39-летняя пассажирка ВАЗ-21114 скончалась на месте аварии до приезда Скорой медицинской помощи.

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