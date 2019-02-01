Дмитрий Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах

11:59, 04 февраля 2019, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением утверждена концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Актуальность разработки и реализации системы предлагаемых концепцией мер обусловлена необходимостью достижения целей, определенных в документах стратегического планирования», - говорится в пояснительной записке к документу.

Концепция содержит 12 разделов. В частности, в ней предусматриваются действия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, совершенствованию системы государственных программ и внедрению принципов проектного управления, улучшению системы управления налоговыми расходами, внедрению эффективных процедур планирования и современных технологий исполнения бюджета, повышению эффективности и качества оказания государственных услуг в социальной сфере и другие меры. Кроме того, предусматриваются действия по совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«В качестве одного из инструментов, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечивающих их приоритизацию в соответствии с целями социально-экономической политики, планируется внедрение в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов», - отмечается в документе. Под указанными обзорами подразумевается систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор и практическую реализацию наиболее приемлемого из них.