Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали сотрудники ГИБДД в Порховском районе

10:43, 04 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники ГИБДД в Порховском районе установили 30-летнего нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 1 февраля около 23:00 в деревне Павы Порховского района стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.