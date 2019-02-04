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Общество

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали сотрудники ГИБДД в Порховском районе

Сотрудники ГИБДД в Порховском районе установили 30-летнего нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 1 февраля около 23:00 в деревне Павы Порховского района стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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