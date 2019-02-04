Более 300 тонн продуктов запрещены к ввозу в Псковскую область в январе

12:18, 04 февраля 2019, ПАИ

В январе государственные инспекторы территориального Управления Россельхознадзора, осуществляющие ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области и на постах ветеринарного контроля на российско-белорусском участке, запретили ввоз более 300 тонн продукции животного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С нарушениями на территорию Российской Федерации пытались ввезти: корма для животных, мороженую рыбу, рыбные консервы, говядину, свинину бескостную, жир, шпик свиной, сыр, масло сливочное, а также мелкий и племенной крупный рогатый скот и собаку породы сиба. Причинами запрета ввоза продукции стали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара, невыполнение ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушение правил оформления сопроводительных документов и правил транспортировки товара.

Также были пресечены попытки ввоза продукции без маркировки, изъяты более 13 тонн замороженной рыбы, ввезенной с нарушением указа Президента РФ от 29.07.2015 №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Общий вес продукции животного происхождения, которая возвращена на сопредельные территории, составил 117,7 тонны, количество животных – 56 голов. Около 82 тонн товара помещены на изолированное хранение для подтверждения законности поставки и определения дальнейшего порядка использования, 36,6 тонн шпика и рыбы изъяты из оборота.