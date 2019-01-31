Восемь проектов псковских «первичек» «Единой России» претендуют на получение грантов

11:38, 04 февраля 2019, ПАИ

На конкурс общественно значимых проектов «Единой России» от первичных отделений поступили шесть тысяч заявок по решению конкретных проблем людей на местах. Всего в этом году будут отобраны около 200 заявок. Таким образом, на один грант претендуют свыше 30 проектов. В течение ближайшего месяца конкурсная комиссия определит победителей, которые получат гранты для реализации проектов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, от псковского регионального отделения «Единой России» на конкурс направлены восемь проектов первичных отделений, нацеленных на патриотическое воспитание, развитие культурного туризма и спорта. К примеру, в Великих Луках предлагается отремонтировать дворовую хоккейную площадку на улице Запрудной, 10, а в Стругах Красных – создать площадку для воркаута.

Гдовские партийцы рассчитывают получить грант на строительство открытой сцены-эстрады с навесом для проведения Низовицкого фестиваля фольклорных коллективов «Лейся песня» в Гдовском районе. «Впервые и с большим успехом он прошел в прошлом году. В качестве площадки использовался маленький и старый клуб деревни Низовицы, всем желающим увидеть выступления самобытных коллективов было негде разместиться, часть действия пришлось перенести на улицу. Конечно, такое серьезное культурное событие, привлекающее большое количество жителей района, хотелось бы проводить на другом качественном уровне, а для этого необходима специальная площадка», - пояснила секретарь первичного отделения «Единой России» №532 Валентина Лопатёва.

Островичи же надеются, что организаторы конкурса обратят внимание на их проект «Шестая рота – сердце боль пронзает…». «Мы первыми из всех районных центров области увековечили память бойцов легендарной 6-ой роты. Скромный обелиск был установлен на территории Островской гимназии, в которой учились герои-десантники Владимир Бирюков и Алексей Шукаев. Вокруг обелиска школьники и педагоги посадили около 500 саженцев, - рассказала секретарь первичного отделения Партии №257 Татьяна Мартынюк. – Однако с каждым годом созданное всё сложнее сохранить – необходимы мероприятия по благоустройству и замене памятного знака. Поэтому мы подали заявку и очень рассчитываем на поддержку в этом благородном деле».

Напомним, максимальная сумма гранта составит 200 тысяч рублей, победителей будут выбирать отдельно в трех категориях: первая – сельские первичные отделения, вторая – городские первичные отделения, и третья – первичные отделения, действующие на территории административных центров субъектов.