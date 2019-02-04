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Общество

15 тысяч рублей штрафа получил военнослужащий в Пскове за ложный донос о краже смартфона

Псковский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему войсковой части 29760 наказание в виде 15 тысяч рублей штрафа за заведомо ложный донос о совершении преступления, сообщили Псковскому агентству информации в военным следственном отделе Следственного комитета России по Псковскому гарнизону

12 августа 2018 года около 20:00 военнослужащий, желая найти потерянный мобильный телефон, сообщил в помещении Псковского линейного отдела МВД России на транспорте ложные сведения о том, что двое неизвестных у автовокзала в Пскове, якобы, украли его смартфон Huawei P20.

Отмечается, что сотрудник полиции предупредил его об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления.

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