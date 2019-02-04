Великолукская лучница взяла «золото» на международных соревнованиях в Орле

14:04, 04 февраля 2019, ПАИ

Уроженка Великих Лук Александра Савенкова стала победительницей Международных соревнований по стрельбе из лука, которые прошли с 1 по 4 февраля в Орле. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, лучница оставила позади сильнейших соперниц — заслуженного мастера спорта Викторию Бальжанову из Республики Бурятии, мастера спорта международного класса Наталью Авдееву из Калининграда и мастера спорта России Веронику Санину из Рязани.

Ранее спортсменка завоевала «золото» в Кубке России по стрельбе из лука в помещении, который также проходил в Орле с 28 по 31 января. «Это был первый престижный российский старт года, в котором приняли участие более 400 человек из 37 регионов России», — отметили в пресс-службе.

«У Александры были достаточно серьезные соперники из Калининграда, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Бурятии и других регионов, но ей удалось доказать свое первенство и стать лучшей среди женщин в стрельбе из блочного лука», — сказал по итогам состязаний тренер Александры Савенковой Виталий Андреев.

В ближайшие планы спортсменки входит участие в Чемпионате России в Орле, а затем — в Кубке мира в Лас-Вегасе. В конце февраля Александра Савенкова также станет участницей Чемпионата Европы в Турции. Состав сборной России на эти старты будет определен по итогам кубковых соревнований в Орле, где сборная Псковской области в составе Александры Савенковой, Софьи Фадеевой и Киры Андреевой стала обладателем бронзы в командной стрельбе.

В пресс-службе добавили, что на Кубке России в дисциплине «классический лук» спортсмен из Псковской области Владимир Лактюшин 2000 года рождения выполнил норматив мастера спорта, а на международных соревнованиях вошел в восьмерку сильнейших.

Александра Савенкова родилась в Великих Луках 11 апреля 1996 года. Стрельбой из лука начала заниматься в 2007 году. Чемпионка Европы среди юниоров по стрельбе из блочного лука (2012, 2013), чемпионка мира среди юниоров по стрельбе из блочного лука (2013), победитель молодежного Кубка Европы (2016). Серебряный призер Чемпионата Европы (2016), Чемпионка Европы (2017), серебряный призер 29-й Всемирной летней универсиады (2017). Дважды Чемпионка России (2016, 2017). Многократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований. Мастер спорта международного класса. Член сборной России по стрельбе из лука.