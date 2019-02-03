Литературно-художественная программа «Андрей Платонов: А без меня народ неполный» пройдёт в Пскове 7 февраля

16:34, 04 февраля 2019, ПАИ

7 февраля в 15:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Вокзальная, 48) состоится литературно-художественная программа «Андрей Платонов: А без меня народ неполный».

Как сообщили Псковскому агентству информации в областной библиотеке, в основе сценария – произведения писателя, биографический роман Алексея Варламова «Андрей Платонов» из серии «Жизнь замечательных людей». Также прозвучат отрывки из романа «Чевенгур», повести «Река Потудань», ранние стихи Андрея Платоновича.

Кроме того, программу будет сопровождать видеоряд из монтажа фотографий и книг писателя, исторических документальных кадров.

Автором и ведущей программы является руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева. В программе также примет участие заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Вход на мероприятие свободный.