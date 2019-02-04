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Общество

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартует сегодня в Псковской области

Третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) стартует сегодня, 4 февраля в Псковской области. Церемония открытия состоится на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии в 15:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования путем внедрения лучших практик и мировых профессиональных стандартов. Проходить они будут по 8 февраля.

Количество компетенций регионального чемпионата в этом году увеличено до семи: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах».

В компетенции «Спасательные работы» примут участие не только студенты профессиональных учебных учреждений области, но и школьники нескольких возрастных категорий. Также среди студентов и юниоров пройдут соревнования по компетенции «Предпринимательство». В «Спасательных работах», «Парикмахерском искусстве» поучаствуют студенты колледжей из Новгорода, Санкт-Петербурга и Коми. Московская область направила на псковский чемпионат своих спасателей-юниоров и поваров.

Площадки для состязаний организованы в различных образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук и Опочки.

Оценивать участников будут сертифицированные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Ленинградской и Оренбургской областей, необходимую помощь также окажут преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений Псковской области.

В рамках регионального чемпионата подготовлена обширная профориентационная и деловая программы. С полной программой чемпионата можно познакомиться на официальном портале.

Победители регионального чемпионата будут представлять Псковскую область сначала на отборочных соревнованиях, а затем и на национальных. Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани в августе.

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники — в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.

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