Экс-директор УФНС по Псковской области Сергей Токарев переведён в Москву

12:58, 04 февраля 2019, ПАИ

Экс-директор Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев перешел на службу в Межрегиональную инспекцию ФНС России по центральной обработке данных №3 в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве.

Отмечается, что к служебным обязанностям на новом месте работы Сергей Токарев приступил с 1 февраля.

Напомним, Сергей Токарев возглавлял Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области с 15 ноября 2016 года.

В 2005 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет, получил квалификацию «юрист». В налоговых органах Российской Федерации работает с 2001 года.

Классный чин - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу награжден благодарностью руководителя ФНС России, Почетной грамотой руководителя ФНС России, знаком отличия «Отличник ФНС России», благодарностью губернатора Ленинградской области.