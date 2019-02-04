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Общество

Экс-директор УФНС по Псковской области Сергей Токарев переведён в Москву

Экс-директор Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Сергей Токарев перешел на службу в Межрегиональную инспекцию ФНС России по центральной обработке данных №3 в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве.

Сергей Токарев. Фото: Федеральная налоговая служба

Отмечается, что к служебным обязанностям на новом месте работы Сергей Токарев приступил с 1 февраля.

Напомним, Сергей Токарев возглавлял Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области с 15 ноября 2016 года.

В 2005 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет, получил квалификацию «юрист». В налоговых органах Российской Федерации работает с 2001 года.

Классный чин - советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу награжден благодарностью руководителя ФНС России, Почетной грамотой руководителя ФНС России, знаком отличия «Отличник ФНС России», благодарностью губернатора Ленинградской области.

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