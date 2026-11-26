Названы продукты, которые могут привести к раку прямой кишки

20:38, 26 ноября 2026, ПАИ

Регулярное употребление красного и переработанного мяса, фастфуда и алкоголя может повышать риск развития онкологических заболеваний кишечника. Об этом в эфире телеканала «Первый Тульский» рассказал врач-колопроктолог Алексей Куктенко.

К красному мясу относятся говядина, свинина и баранина. Специалист пояснил, что в нём содержится гемовое железо, которое может способствовать процессам, связанным с развитием опухолей. Вредные соединения можно обнаружить в колбасах и сосисках, особенно в копчёных, плюс в сочетании с нитратами они способны повреждать ДНК клеток кишечника.

Врач советует ограничить потребление полуфабрикатов, фастфуда, снеков, готовых соусов и супов быстрого приготовления. В них часто содержится много соли, сахара, насыщенных и трансжиров и пищевых добавок. Отдельный фактор риска – алкоголь.

Разовое употребление перечисленных продуктов не означает, что у человека разовьётся рак. Риск связан прежде всего с регулярным воздействием вредных факторов. Также влияние оказывают наследственность и образ жизни.