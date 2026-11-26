Александра Сотникова из Псковской области вышла в финал конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России»

20:15, 26 ноября 2026, ПАИ

Школьный педагог-библиотекарь Александра Сотникова из Изборского лицея стала финалисткой конкурса профессионального мастерства. На заключительный этап конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» отобрали 150 специалистов из 59 регионов страны. Список предоставлен обществом «Знание» и Минпросвещения Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Александра Сотникова из Изборского лицея представила практику «Библиотечный марафон: пять дней открытий и книжных чудес», которая помогает младшим школьникам развивать читательскую грамотность в игре и творчестве. В течение пяти дней участники проходят литературные викторины и квизы, создают закладки и иллюстрации к книгам, пишут аннотации и выступают на конкурсе чтецов. За выполненные задания ребята получают специальные книжные жетоны, которые можно обменять на призы.

На протяжении двух месяцев конкурсанты работали над оформлением авторских практик, посвящённых развитию библиотечных пространств, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность. Итогом работы стала онлайн-защита практик перед экспертами.

«В финал прошло 150 школьных библиотекарей. Эксперты оценивали не только оригинальность авторских практик, но и то, насколько они отвечают интересам современных школьников, помогают вовлекать детей в чтение, а также развивать библиотеку как пространство для общения и творчества. Важным критерием также стала возможность применять эти решения в других образовательных организациях», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Финальные испытания состоятся в декабре в рамках II Международного форума школьных библиотекарей в Москве. Им предстоит решить практические кейсы, основанные на реальных профессиональных ситуациях. Победителями будут признаны 15 человек. В качестве призов они получат наборы с техникой для улучшения пространства школьных библиотек и книги официального партнёра конкурса – издательства «Просвещение».

Напомним, конкурс реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего оргкомитет получил более двух тысяч заявок. Участники провели почти три тысячи мероприятий, в которых приняло участие около 39 тысяч школьников. Партнёром конкурса также стало издательство «Русское слово – учебник», которое обеспечит финалистов конкурса сертификатом на видеолекции и набором полиграфической продукции с методическими рекомендациями.