Операция длилась около часа: лебедя с аномалией «ангельское крыло» спасло МЧС

19:51, 26 ноября 2026, ПАИ

Лебедя с аномалией «ангельское крыло» целый час ловили на заснеженном пруду под Богородицком в Тульской области. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».

Спасательную операцию готовили больше месяца. Местные жители сообщили в МЧС и экологам об одинокой птице на пруду: лебедёнка не взяли с собой родители. В итоге вылову птицы привлекли спасателей МЧС, зоотехников и волонтёров. На берег привезли оборудование: сети и лодки. Разрешение на отлов получили в региональном Минэкологии.

Вся спасательная операция длилась около часа, но больше всего времени ушло на то, чтобы загнать лебедя к берегу. После спасения из заснеженного плена птицу осмотрел ветеринар: предположительно, есть аномалия развития – так называемое «ангельское крыло». При такой патологии сустав выворачивается наружу, а перья начинают торчать в стороны. С этим диагнозом жить самостоятельно в дикой природе лебедь просто не смог бы.

Птицу будут выхаживать и обследовать в Туле, а на лечение, скорее всего, повезут в Москву. Сможет ли лебедь летать, эксперты пока не делают предположений: возможно понадобится серьёзная хирургическая операция.