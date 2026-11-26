Борис Елкин: Прямая линия губернатора Псковской области показала, что на самом деле волнует жителей

19:23, 26 ноября 2026, ПАИ

Юбилейная, десятая прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошла 25 ноября. Председатель Законодательного Собрания региона Борис Елкин подчеркнул в своём канале в мессенджере МАХ, что для депутатов это всегда важный момент – возможность сверить свою работу с тем, что действительно волнует людей.

Темы обращений – самые жизненные: дороги, медицина, образование, ЖКХ, соцподдержка. В этом году по всем каналам связи поступило 3 452 обращения, жители задали 5 443 вопроса: в 947 обращениях люди обозначили сразу несколько проблем.

Борис Елкин заметил, что впервые в организации диалога применили ИИ-помощника – «Ольгу»: она вместе с волонтёрами приняла 3 161 звонок, общее время разговоров – 156 часов, или почти шесть с половиной суток без перерыва. И это дало реальный результат: часть вопросов удалось рассмотреть ещё до старта эфира.

Губернатор отметил: несмотря на вызовы, доходная база региона выросла ещё на 2 миллиарда рублей и превысила 38 миллиардов. Промышленность, сельское хозяйство и туризм показывают уверенный рост.

«Это значит, что у области есть финансовая самостоятельность и возможность отвечать на запросы людей», – подчеркнул глава регионального парламента.

Отдельное постоянное внимание уделяется участникам СВО и их семьям. В регионе действует 47 мер поддержки. При этом работа идёт не только по заявленным мерам, но и по адресным бытовым вопросам бойцов и их близких.

«Михаил Ведерников ответил на вопросы предметно. Часть задач взял под личный контроль, по другим дал прямые поручения. Для меня как председателя Заксобрания важно: такой диалог – не формальность, а рабочий механизм. И наша задача – чтобы решения, принятые на областном уровне, доходили до каждого муниципалитета и каждого человека. Работаем дальше!» – заключил председатель Законодательного Собрания региона.

Отметим, что руководители муниципальных образований Псковской области также прокомментировали итоги десятой, юбилейной прямой линии губернатора Михаила Ведерникова, состоявшейся 25 ноября. Главы округов поделились впечатлениями от прямой линии и рассказали, как на местах решаются конкретные задачи.