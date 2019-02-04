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Общество

«Единая Россия» поздравила с 90-летием своего партийца в Дновском районе

Жительница Дновского района, ветеран труда Анна Дедимова получила поздравления с 90-летием от «Единой России», в которой она состоит уже 15 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении партии, в гости к юбиляру в деревню Морино приехал член регионального политсовета «Единой России», депутат областного Собрания Геннадий Григорьев

«За столом собралась большая семья - дети, внуки и правнуки. Анна Ивановна угощала всех пирогами, рассказывала о своей судьбе, о том, как она всю жизнь добросовестно трудилась», - поделился народный избранник.

В качестве подарка Геннадий Григорьев вручил хозяйке чайный сервиз и цветы. «Приятно, что партия обо мне не забывает», - сказала в ответ Анна Дедимова.

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