Стройматериалы украл безработный мужчина из квартиры на улице Карла Либкнехта в Великих Луках

14:31, 04 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках в период с 29 января по 1 февраля 35-летний безработный местный житель украл стройматериалы из квартиры на улице Карла Либкнехта, взломав входную дверь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, полицейские задержали подозреваемого. Похищенное изъято, проводится проверка.

Ещё одна кража произошла в Пскове в период с 7 января по 3 февраля. 38 и 54-летние безработные, ранее судимые мужчины похитили с дачного участка у дома по Фабричному переулку изделия из металла, в том числе швеллеры, столбы, листы. Причиненный ущерб устанавливается. Часть похищенного изъята. Ведется проверка.