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Общество

Фонд развития Псковской области и администрация региона подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 4 февраля, администрация Псковской области и Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор региона Михаил Ведерников в обращении к руководителю фонда Андрею Цареву подчеркнул, что за 7 месяцев прошло много мероприятий при поддержке фонда. «На этот год у нас большие планы по сотрудничеству, – отметил глава региона. – Фонд должен будет выступить заказчиком по строительству музея «Россия - моя история». Будет логично, если мы официально закрепим наше сотрудничество».

Андрей Царев ответил, что фонд является инструментом развития области. «Думаю, соглашение будет способствовать нашему сотрудничеству», – сказал он.

«Период начальной работы фонда можно считать успешным», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, 20 июня 2018 года Михаил Ведерников анонсировал о начале работы Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Глава региона подчеркивал, что фонд станет открытой и прозрачной площадкой, которая будет аккумулировать внебюджетные средства для поддержки общественных инициатив.

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