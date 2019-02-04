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Общество

Более 9 тонн польских и украинских яблок уничтожены в Псковской области

1 февраля в Себеже сотрудники территориального Управления Россельхознадзора на полигоне ТБО уничтожили более 9 тонн свежих яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Невельском районе Псковской области должностными лицами Управления в результате совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ и Псковской таможни задержали два автомобиля, осуществлявших незаконный ввоз с территории Белоруссии продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. При проведении досмотра партий на упаковочной таре обнаружены маркировочные этикетки, согласно которым странами происхождения яблок являются Польша и Украина. Продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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