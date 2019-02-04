За грамотную и оперативную работу в январе поблагодарил Иван Цецерский городские службы

17:28, 04 февраля 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский провел координационное итоговое совещание с участием должностных лиц органов местного самоуправления по итогам деятельности в январе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Иван Цецерский поблагодарил все городские службы за грамотную и оперативную работу в первый месяц 2019 года, организацию и проведение новогодних и рождественских праздничных мероприятий, а также памятных дат.

Из ключевых направлений работы муниципалитета на февраль Иван Цецерский назвал подготовку города к проведению мероприятий патриотической направленности. В первую очередь речь идет о 30-летии вывода Советских войск из Афганистана, Дне памяти воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления (ГРУ), Дне защитника Отечества. На февраль 2019 года также запланирована подготовка памятных мероприятий, посвященных двадцатилетию подвига 6-й парашютно-десантной роты.

Кроме того, Иван Цецерский подчеркнул, что идет активная подготовка к проведению 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. Он отметил, что прорабатываются вопросы в разных сферах: культура, спорт, решаются организационные моменты, в частности по размещению участников Ганзейских дней в гостиницах и определению мест дополнительных автомобильных парковок.

В свою очередь, заместители главы администрации города Пскова и руководители профильных управлений и комитетов доложили об итогах работы за январь и основных задачах на февраль.

Начальник Управления городского хозяйства (УГХ) Николай Баринов рассказал, что зима в этом году выдалась снежной, в связи с этим была усилена работа по уборке города и придомовых территорий. Будет проведен мониторинг оценки качества работы управляющих организаций. Кроме того, Николай Баринов сообщил, что ведется работа по ликвидации сосулек на кровлях зданий. В данный момент продолжается ежедневный мониторинг и оповещение собственников о необходимости выполнять своевременную очистку кровель зданий от снега и наледи, а также выполнять противогололедную обработку прилегающей к зданиям территории.

Комментируя работу подрядных организаций по уборке города, Николай Баринов подчеркнул, что на уборочной технике установлены системы навигации «ГЛОНАСС», поэтому в любой момент можно проверить на каком участке города ведутся работы. Качество и объем выполняемых работ ежедневно контролируются специалистами Управления городского хозяйства. В завершении своего доклада Николай Баринов рассказал, что при благоприятных погодных условиях будет возобновлена работа по ямочному ремонту.

Руководитель Комитета по ГО и ЧС Владимир Воробьев доложил, что в январе было зафиксировано 25 пожаров, из них 5 - в жилом секторе. За месяц в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Пскова поступило 3 тыс. 660 обращений граждан, из которых 2 тыс. 399 - по вопросам городского хозяйства, в том числе 216 по снегоуборке улично-дорожной сети и дворовых территорий. Также в январе в ЕДДС поступила информация о 278 ДТП, из них 13 случаев с пострадавшими.

Кроме того, Владимир Воробьев рассказал, что в январе были подготовлены и доведены до исполнителей распоряжения КЧС и ПБ по снятию запрета выхода на лед реки Великой и мерах безопасности на водных объектах во время организации крещенских купаний. По словам Владимира Воробьева, на февраль основной задачей является обследование объектов с массовым пребыванием людей, входящих в состав праздничного пространства Ганзы. Запланирован инструктаж руководителей структурных подразделений по вопросам комплексной безопасности, будет продолжен мониторинг ледовой обстановки на водоемах города.

Начальник Управления культуры муниципалитета Юрий Мартынов сообщил, что январь был насыщенным, проведено более 50 мероприятий разного уровня: новогодние праздники, мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Начальник Управления образования Анна Кузыченко рассказала, что работа ведется в плановом режиме. В феврале в Пскове будут проходить традиционные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». Кроме того, Анна Кузыченко обратила внимание на то, что в школах города будет усилена работа с подростками. В частности, запланировано проведение мероприятий по профилактике самовольных уходов детей из дома.

Завершая совещание, глава Пскова Иван Цецерский выразил благодарность сотрудникам всех городских служб за работу.