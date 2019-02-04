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Общество

Ход строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Псковской области будет контролировать «Единая Россия»

«Единая Россия» будет контролировать ход строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) открытого типа в Псковской области, заявил секретарь регионального отделения партии, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», накануне, во время рабочей поездки в Плюсский район, он посетил место, выбранное для возведения одного из ФОКов. Второй в 2019 году будет создан в Новоржеве.

Место для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Плюссе. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Новые спортивные объекты появятся в районных центрах в рамках партийного проекта «Детский спорт». На эти цели выделяется 50 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 20 миллионов составит софинансирование из казны региона.

Александр Котов рассказал, что до 15 февраля Псковская область должна получить от Министерства спорта РФ техническое задание на подготовку площадок, где в перспективе будет установлено спортивное оборудование. Уже в марте планируется определить подрядчиков для выполнения работ, затем провести подготовительные мероприятия, а летом приступить к монтажу оборудования.

«Сейчас понятны дальнейшие шаги. Важно, чтобы на каждом из этапов осуществлялся контроль со стороны партии «Единая Россия», потому что это наш партийный проект. Работы должны быть проведены вовремя и с высоким качеством», - подчеркнул Александр Котов.

Оксана Лазарева и Александр Котов на месте будущего строительства ФОКа. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Он уточнил, что в Новоржеве следить за реализацией проекта будут депутаты фракций «Единой России» во главе с первым вице-спикером ПОСД Виктором Антоновым, в Плюссе – координировать работу будет депутат Оксана Лазарева, которая также занимает должность директора школы, расположенной рядом с территорией для строительства ФОКа. «На объектах обязательно должны присутствовать и общественники, те, кто заинтересован в проекте. Я думаю, что нужно привлечь молодежь, потому что, прежде всего,  это делается для них», - отметил секретарь псковского отделения партии.

Напомним, проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.

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