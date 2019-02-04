Четыре жителя Псковской области поборются за место в финале конкурса «Лидеры России»

15:46, 04 февраля 2019, ПАИ

С 8 по 11 февраля в Санкт-Петербурге пройдет региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, регион представят четыре человека.

В этом году в полуфинал из СЗФО было приглашено больше участников, чем в прошлом: 432 конкурсанта, включая одного иностранного гражданина, зарегистрировавшегося на конкурс от Санкт-Петербурга.

В первый день участникам предстоит контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия полуфинала состоится 9 февраля в 10:00. В церемонии примут участие председатель совета директоров ПАО «Газпром», наставник конкурса Виктор Зубков, министр транспорта РФ, наставник конкурса Евгений Дитрих, полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, наставник конкурса Александр Беглов, губернатор Калининградской области, наставник конкурса Антон Алиханов, губернатор Новгородской области, наставник конкурса Андрей Никитин и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 9 и 10 февраля, результаты станут известны 11 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

Из 432 приглашенных на полуфинал в СЗФО конкурсантов Санкт-Петербург представляют 311 участников, Калининградскую область — 23, Вологодскую область — 22, Мурманскую область — 18, Ленинградскую область — 15, Архангельскую область — 12, Новгородскую область — 11, Республику Карелия — 7, Республику Коми — 5, Ненецкий АО — 3. Также в полуфинал приглашен один гражданин Украины.