Двух африканцев поймали псковские пограничники в Печорском районе

17:40, 04 февраля 2019, ПАИ

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области поймали двух выходцев одной из стран Восточной Африки, пытавшихся незаконно пересечь госграницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Африканцы на законных основаниях прибыли в Россию ещё в октябре прошлого года. В качестве цели въезда молодые люди указали – обучение в одном из вузов страны, однако их действительные намерения не соответствовали заявленным. В итоге граждане задержаны в непосредственной близости от государственной границы при попытке ее незаконного пересечения. Они подтвердили свое намерение скрытно попасть на территорию Евросоюза.

Задержанные привлечены к ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.