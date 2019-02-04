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Два года тюрьмы грозит жителю Куньинского района за кражу дублёнки

Житель деревне Встеселово Куньинского района обвиняется в тайном хищении чужого имущества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры, в начале ноября 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения похитил из дома своего знакомого мужскую дубленку с мехом из овчины.

Таким образом, обвиняемый причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 4625 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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