Две жительницы Куньинского района обвиняются в хищении денег с чужой банковской карты

18:26, 04 февраля 2019, ПАИ

Две жительницы Куньинского района обвиняются в тайном хищении денег с чужой банковской карты. У одной женщины четыре эпизода, у другой два эпизода в отношении одного потерпевшего.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые, вступив в преступный сговор, 26 апреля и 27 апреля 2018 года через мобильное приложение похитили 58 тысяч рублей. Также установлено, что обвиняемая совершала подобные действия 27 апреля и 30 апреля единолично, похитив ещё 20 тысяч рублей у потерпевшего. Таким образом, потерпевшему причинен ущерб на общую сумму 78 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Совершенные преступления являются тяжкими, кроме того, они совершены неоднократно и группой лиц по предварительному сговору, что послужит основанием для назначения наиболее сурового наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ.